VIDEO / Maccabi u posljednjoj sekundi srušio Hezonjin Real u Beogradu!

Nevjerojatnu utakmicu gledali smo u Beogradu u sklupu sedmog euroligaškog kola gdje je Maccabi Tel Aviv kao 'domaćin' pobijedio Real Madrid 79:78, i to košem Sabena Leeja u posljednjoj sekundi. Real je imao 78:72 100- tinjak sekundi prije kraja, ali to im nije bilo dovoljno da dođu do pobjede.