VIDEO / Luke Littler najavio pauzu od pikado pa dan kasnije otkrio o čemu se radi

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) / Gulliver Images

Luke Littler je aktualni svjetski prvak u pikadu, a do te titule došao je pobjedom nad Michaelom van Gerwenom u finalu. Nije to jedina velika titula koju je 18-godišnji Englez. Od 10 najvećih PDC titula osvojio je šest. S obzirom na to da je na vrhuncu svoje "moći", njegove fanove je šokirala njegova najava u četvrtak navečer.

U videu koji je trajao manje od minute je najavio kako uzima pauzu od pikada te da će se posvetiti nečemu što istinski voli. Na kraju videa čulo se kako snimatelj i redatelj videa komuniniciraju riječima “misliš li da će nasjesti?“.

Većina njegovih pravih fanova odmah je znala o čemu je riječ, a to je izlazak EA FC 26 igre. Kako je jedan od glavnih sponzora Littleru Xbox, proizvođač konzola, u petak je došla potvrda da se Englez zapravo ne ostavlja sporta u kojem je trenutno drugi na ljestvici i po mnogima najbolji igrač na svijetu.