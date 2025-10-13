VIDEO / Ludnica u Skopju: Kapetan Makedonije zabio čudesan gol! Poslušajte reakciju našeg komentatora

Podijeli :

Sjeverna Makedonija u 7. kolu kvalfikacija za Svjetsko prvenstvo ugošćuje Kazahstan. Za Makedonce koji vode borbu za prvo mjesto u skupini J to je ključna utakmica, a nije sve krenulo po planu. Naime, Kazahstanci su bili u vodstvu od 54. minute kada je poentirao Karaman, a utakmicu je na početak u 74. vratio kapetan Makedonije - Enis Bardhi. Postigao je nevjerojatan pogodak iz slobodnog udarca s velike distance, a naš komentator - Ivan Švajhler - pao je u trans! Pogledajte i poslušajte...

