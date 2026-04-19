VIDEO / Ludnica u Portugalu: VAR u nadoknadi spasio Ivanovićevu Benficu, a onda su u idućem napadu srušili Sporting!

Već u 19. minuti Sporting je mogao povesti, ali je Anatolij Trubin obranio kazneni udarac Luisu Suarezu. Momčad Josea Mourinha naplatila je taj promašaj i osam minuta kasnije stigla do vodstva kada je Andreas Schjelderup zabio s bijele točke. Tako se na predah otišlo s 0:1.

VIDEO / Je li bivši igrač Dinama trebao biti isključen protiv Cityja? Oglasila se Premier liga VIDEO / Srušio je Španjolsku na Maksimiru, a sada na nevjerojatan način poklonio gol u grčkom derbiju

U 72. minuti Hidemasa Morita izjednačio je na 1:1 i dugo se činilo da će utakmica završiti neriješeno. Međutim u završnici je uslijedio potpuni kaos. Sporting je u 90+2’ zabio za 2:1 i već slavio pobjedu, ali je pogodak Rafaela Nela poništen nakon VAR provjere zbog zaleđa.

Odmah nakon toga, u idućem napadu, Rafa Silva zabio je za 2:1 i donio veliku pobjedu Benfici.

Benfica je tako ostala neporažena nakon 30 kola i ovom pobjedom prekočila Sporting na drugom mjestu s bodom više, iako Sporting ima utakmicu manje. Vodeći Porto ima četiri boda prednosti u odnosu na Benficu i također utakmicu manje.

Hrvatski napadač Franjo Ivanović započeo je susret za Benficu nakon četiri mjeseca i odigrao 78 minuta.