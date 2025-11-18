VIDEO / Ludnica u Glasgowu: Škotska golom s centra potvdila odlazak na Mundijal!

Podijeli :

Najveća drama kvalifikacija odvijala se u Škotskoj, gdje je domaćinu trebala pobjeda protiv Danske za prvi Mundijal nakon 1998.

Škoti su poveli već u 3. minuti sjajnim škaricama preko Scotta McTominaya, a Danci su izjednačili u 57. minuti golom Rasmusa Hojlunda s bijele točke.

VIDEO / Škotska ide na Svjetsko prvenstvo: Sreću im je golčinom u 93. minuti donio bivši igrač Arsenala

Četiri minute kasnije gosti ostaju s igračem manje nakon crvenog kartona Rasmusa Kristensena.

Škotska je opet povela u 78. minuti golom Lawrencea Shanklanda, no samo tri minute poslije Patrick Dorgu vraća na 2:2.

U ludoj završnici domaćin ipak osigurava vizu za SP – Kieran Tierney zabija u 93., a Kenny McLean u 98. minuti fantastično pogađa s centra za potpuni delirij na škotskim tribinama.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.