VIDEO / Ludnica u Euroligi: Barcelona u infarktnoj završnici prokockala pobjedu u Turskoj!

Junak završnice bio je Isaia Cordinier, koji je pogodio dva ključna slobodna bacanja nekoliko sekundi prije kraja i završio s 14 poena i 3 skoka. Momčad srpskog trenera Igora Kokoškova predvodili su još Ercan Osmani (13 poena, 6 skokova, 3 asistencije), Jordan Loyd (13 poena, 5 skokova), Nick Weiler-Babb (12 poena, 6 skokova, 8 asistencija) i Brice Dessert (12 poena).

Barcelona je u drugoj četvrtini pobjegla i do +13 zahvaljujući Janu Veselyju, Willyju Hernángómezu i Tornikeu Šengeliji, no sve je ispustila lošim ulaskom u drugo poluvrijeme.

Ipak, u napetoj završnici Barca je stigla do +3 preko Tomáša Satoranskog, ali je onda u ključnim trenucima ostala bez preciznosti. Nakon promašaja gostiju i loše reakcije na skoku, Cordinier je na drugoj strani izborio prekršaj 0.3 sekunde prije kraja i pogodio oba slobodna bacanja za pobjedu Efesa 74:73.