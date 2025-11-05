VIDEO / Ludnica u Bruggeu, Barcelona u 17 minuta primila dva gola

Champions League 5. stu 202521:23 0 komentara

Spektakularno otvaranje u Belgiji...

Nogometaši Club Bruggea šokirali su Barcelonu već u šestoj minuti preko Tresoldija, međutim to vodstvo je kratko trajalo jer se Barcelona vratila preko Torresa u osmoj minuti.

Novi šok za Katalonce dogodio se u 17. minuti kada je Forbs donio novo vodstvo Belgijcima…

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League