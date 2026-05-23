VIDEO / Ludnica na Wembleyju: Pogledajte kako je Jakirovićev Hull izborio Premier ligu

Nogometaši Hulla, koje vodi nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama Sergej Jakirović, izborili su ulazak u englesku Premier ligu nakon što su u finalnom dvoboju doigravanja na Wembleyju pobijedili Middlesbrough s 1-0.

Odluka pred 85.000 gledatelja dogodila se u 95. minuti, a Hullov junak bio je strijelac McBurnie.

