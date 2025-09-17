VIDEO / Loše vijesti za Dalića: Pogledajte trenutak kad se ozlijedio Josip Stanišić

Podijeli :

U tijeku je susret 1. kola Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja. Bavarci vode 2:1 zahvaljujući autogolu Chalobaha i pogotku Kanea, dok je za goste zabio Palmer. U 50. minuti dvoboja Josip Stanišić se ozlijedio nakon zračnog duela s Chalobahom te je morao napustiti igru, a zamijenio ga je Boey. Teža ozljeda predstavljala bi veliki udarac za Stanišića, koji je na početku sezone postao standardan u sastavu Bayerna. Njegov eventualni izostanak bio bi ozbiljan problem za hrvatsku reprezentaciju uoči odlučujuće utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Češke u listopadu.

