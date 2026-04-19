VIDEO / Lončarević za SK: ‘Beljo zaslužuje u reprezentaciju, ali…’

Nakon derbija Dinama i Rijeke na Maksimiru Hana Cvijanović je u Sport Klub studiju ugostila legendarnog hrvatskog trenera Iliju Lončarevića. Pričalo se o SuperSport HNL-u, ali i o hrvatskoj reprezentaciji te mogućem pozivanju Diona Drena Belje.

“Beljo zaslužuje mjesto u reprezentaciji, ali to je sada isključivo pitanje sreće. Ako Igor Matanović, Petar Musa i Ante Budimir budu zdravi, kao i Andrej Kramarić, onda će to biti jako teško. Tu treba shvatiti izbornika jer nije jednostavno mijenjati ono što si u posljednje vrijeme radio.

Nije jednostavno nekoga izbaciti vani kako bi Beljo ušao unutra. Beljo je zaslužio po onome svemu što daje i on sazrijeva i zabija golove kao pravi napadač, na više načina. Postaje pravi napadač i on je budućnost hrvatske reprezentacije.”

