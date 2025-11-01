VIDEO / Ljutić za SK: Idem po pobjedu u Leviju. Shiffrin? Probat ću joj nabiti koji kompleks, ali jako ju poštujem

Podijeli :

Zrinka Ljutić otvorila je novu sezonu odličnim 10. mjestom u veleslalomu u Soldenu. Uoči nastavka sezone i prve slalomske utrke u Leviju izdvojila je vrijeme za druženje s navijačima i novinarima te s Hanom Cvijanović stala pred kamere Sport Kluba.

Solden je iza tebe, odlično deseto mjesto iako veleslalom nije tvoja primarna disciplina. Kakvi su dojmovi tjedan dana nakon utrke?

“Tako je, da, definitivno sam bolje skijala nego na treninzima. Malo se još tražim na toj strmini u veleslalomu, ali sve u svemu – dobar početak i pokazatelj da još ima rezerve čemu se svakako mogu veseliti. Ipak ponavljam, veleslalom nije moja disciplina, sad će Levi biti pravi pokazatelj gdje stojim.”

Veseliš se uzeti slalomske skije, ali tvoj tata (i trener op.a.) je rekao da će ti možda i one dosaditi za tri dana. Misliš i ti da će biti tako ili se i dalje veseliš slalomu?

“Ma ne, haha, veselim se slalomu. Možda mi neće dosaditi baš za tri dana, ali par dana nakon vjerojatno. To je tako, ali dobro, svako malo ubacimo neki trening veleslaloma.”

Ljutić: Ovo je pokazatelj na čemu trebam raditi

Što očekuješ od Levija?

“Idem pobijediti, naravno, to je to. Jedino što mogu očekivati je da dam sve od sebe i da pokažem svoje skijanje koje znam skijati.”

Kako ćeš nazvati soba ako ga osvojiš?

“Joj, dobro pitanje, nisam razmišljala o tome. Moram smisliti… ovo je najteže pitanje ikad! Javit ću vam…”

Bit će u Leviju i Leona Popović, čini se jako dobra atmosfera u reprezentaciji. Je li to zaista tako kako izgleda na van ili je ipak konkurencija jača?

“Konkurencija je jaka, ali ima i društva, nije cijelo vrijeme stopostotni fokus. U našem timu je super, imam baš dobar odnos s Leonom, napokon se imam s kime družiti i nakon treninga i lijepo je to.”

Za kraj, Nika Fleiss nam je nakon Soldena rekla da se Mikaela Shiffrin i Petra Vlhova sada trebaju bojati tebe. Ove sezone se vraćaju obje, kako ti na to gledaš?

“Nažalost, Vlhove još nema, svima nam fali jer pripada biti u vrhu i nadam se da će se vratiti što prije. Probat ću nabiti koji kompleks Shiffrinki ove sezone, ali jako ju poštujem i ona je odlična skijašica, uzor definitivno. Sama pomisao da sam joj konkurentna i da ona na mene gleda kao konkurenciju mi je ‘wow’ i ponosna sam na to.”