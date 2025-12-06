VIDEO / Liverpool ispustio veliko vodstvo protiv Leedsa i nastavio krizu

Podijeli :

U 15. kolu engleske Premier lige Liverpool je gostovao kod Leeds Uniteda. Iako su Redsi poveli s 2:0 golovima Huga Ekitikea. Vratio se Leeds na 2:2, a onda je opet Dominik Szoboszlai doveo Liverpool u vodstvo. Ipak, još jednom su se domaći vratili te su zabili u 96. minuti za remi 3:3.

Poveli su Redsi tek u 48. minuti golom Francuza Huga Ekitikea, a isti igrač zabio je i dvije minute kasnije. Međutim, nije to osiguralo “mirnu plovidbu” prema pobjedi. U 73. minuti je Dominic Calvert-Lewin realizirao kazneni udarac za 2:1, a onda je dvije minute kasnije Anton Stach zabio za izjednačenje.

No, već pet minuta kasnije je Dominik Szobozslai nakon lijepe akcije Liverpoola zabio za 3:2. Redsi nisu uspjeli sačuvati to vodstvo jer je Ao Tanaka u 96. minuti pogodio za 3:3 i remi Leedsa.

Tako je Liverpool drugu utakmicu u nizu ostao bez pobjede te su sada na osmom mjestu Premier lige. Što se tiče Leedsa, oni su na 14. mjestu te imaju tri boda više od West Hama, koji se nalazi u zoni ispadanja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.