VIDEO / Liverpool Fulhamu uzvratio istom mjerom: Skupo pojačanje zabilo nakon nove milimetarske odluke

Podijeli :

U utakmici 20. kola Premier lige između Fulhama i Liverpoola, domaćin je nakon prvog dijela vodio s 1:0 golom Harryja Wilsona. Gol je pao nakon milimetarske odluke o zaleđu, odnosno o dozvoljenoj poziciji Velšanina. U drugom dijelu je Liverpool u 57. minuti izjednačio na isti način. Connor Bradley je uposlio Floriana Wirtza koji je prebacio Bernda Lena, ali gol je prvotno poništen zbog zaleđa. VAR provjera je na kraju pokazala da nema zaleđa zbog milimetarskog postavljanja Isse Diopa. Tako je drugo najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola pogodilo za 1:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.