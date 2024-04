(VIDEO) Livakovićev suigrač o penalu: ‘Ne mogu to shvatiti’

Podijeli :

Fenerbahče nije uspio izdržati u sudačkoj nadoknadi protiv Sivasspora.

Fenerbahče je do 94. minute imao prednost, a onda je s bijele točke Sivasspor postavio konačnih 2:2. U turskom prvenstvu ostalo je još pet kola, a Fener zaostaje četiri boda za Galatasarayjem.

Nakon utakmice dosta se pričalo o spornom penalu. Dominik Livaković je zaustavio suparničkog napadača Reya Manaja, a do kontakta je došlo naknadno kada je Manaj pucao prema vratima i promašio. Jedan od onih koji su to komentirali bio je i Livakovićev suigrač, Irfan Can Kahveci.

“Vidio sam što se dogodilo. Lopta je već bila izašla izvan igre kad je došlo do kontakta. Ne mogu to shvatiti. Livaković nije išao na čovjeka. Bijesan sam”, rekao je Kahveci.