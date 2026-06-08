VIDEO / Livaković je briljirao protiv Slovenaca: Pogledajte vrhunske obrane naše ‘jedinice’

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Hrvatska reprezentativna 'jedinica' Dominik Livaković sinoć je sjajnim obranima bio jedan od najzaslužnijih što su Vatreni došli do 2-1 pobjede nad Slovenijom. U pripremnom ogledu igranom u Varaždinu, ujedno i zadnjem pred odlazak u Ameriku, briljirao je nizom vrhunskim intervencija, koje smo izdvojili u videu. Sve je krenulo u 11. minuti kada ga je Sandi Lovrić natjerao na prvu bitnu obranu, a vrhunski je reagirao i u 38. minuti nakon greške Matea Kovačića. Na početku drugog dijela lijepom reakcijom zaustavio je i Tjaša Begića, a u 61. minuti još je jednom pokazao klasu fenomenalnom obranom nesuđenom dinamovcu Žanu Vipotniku.

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