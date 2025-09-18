VIDEO / Livaja je protiv Varaždina ‘nevidljiv’, Šafarić objasnio svoju tajnu

Podijeli :

Trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić ugostio je našeg Josipa Juraja Pajvota u 'taboru' kluba nakon važne pobjede 2:0 protiv Hajduka u šestom kolu SHNL-a. Otkrio je svoju 'tajnu' čuvanja Marka Livaje, ali i objasnio koliko mu znači igrati protiv Dinama i Hajduka. Cijeli razgovor gledajte u četvrtak u 21:15 na SK1.

Što se tiče Livaje, morate imati neku tajnu. Protiv Varaždina ga praktički uvijek nema nigdje.

Pa Livaja je specifičan, igra na mišiće i treba mu dati više prostora, ne može protrčati i proći jedan na jedan. Ako imaš preveliki respekt prema njemu, on će to iskoristiti i nadmudriti, doći do dvije-tri situacije gdje će kazniti. Livaju se mora kolektivno braniti, jedan na jedan ga je teško čuvati. Bilo je situacija gdje je vrhunski primio loptu, ali dečki su ga kolektivno uspjeli čuvati.

U Varaždinu ste četiri utakmice zaredom svladali Hajduk. Jel vam draže ‘srušiti’ Dinamo ili Hajduk?

Te se utakmice drugačije gledaju i htio bih svaku pobijediti, ali nije mi ni protiv jedne momčadi draže. Svaku dajemo sve od sebe da ih probamo dobiti, Dinamo nam se izvukao u zadnjim minutama, zasluženo jer su dobro igrali i stvarali pritisak, ali svaka pobjeda protiv te dvije momčadi puno vrijedi.