VIDEO / Lille održao lekciju Zvezdi na Marakani i prošao u osminu finala EL

Europska misija Crvene zvezde završena je u Beogradu.
Francuski Lille bio je uspješniji u uzvratu i nakon produžetaka s 2:0 izbacio crveno-bijele iz Europske lige.
Francuzi su održali pravu nogometnu lekciju na Marakani te u utakmici odluke pokazali zreliju i konkretniju igru. Nakon svega – zasluženo su se plasirali među 16 najboljih u drugom europskom klupskom natjecanju.
Lille je poveo već u četvrtoj minuti. Racionalna i učinkovita akcija, ubacivanje Andrea s desne strane te nemilosrdna realizacija Girouda donijela je prednost Francuzima.
Otišlo se u produžetke, tamo je Francuzima trebalo devet minuta da zabiju, konkretno, Ngoy je na asistenciju Correije donio prolaz Lilleu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!