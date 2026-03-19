VIDEO / Lewandowski je ovim pogocima ispisao povijest Lige prvaka

Robert Lewandowski nastavlja pomicati granice u Ligi prvaka. U uzvratu osmine finala, u kojem je Barcelona uvjerljivo pobijedila Newcastle rezultatom 7:2, poljski je napadač postigao dva gola i pritom srušio još jedan značajan rekord.

Newcastle je tako postao 41. različita momčad kojoj je Lewandowski zabio u ovom natjecanju, čime je nadmašio Lionela Messija, koji je ostao na 40 protivnika. Iako su njegovi pogoci za 5:2 i 6:2 stigli u trenutku kada je pobjednik već bio poznat, još jednom je pokazao vrhunsku realizaciju i osjećaj za gol koji ga godinama drže u samom vrhu svjetskog nogometa.

Njegova statistika u Ligi prvaka sada iznosi impresivnih 109 pogodaka u 141 nastupu. Time se, uz Cristiana Ronalda i Lionela Messija, i dalje nalazi među rijetkima koji su premašili granicu od 100 golova u tom natjecanju.

Lewandowskijev sjajni niz traje gotovo 16 godina. Sve je započelo 6. studenoga 2010. kada je zabio Ajaxu, a od tada redovito pogađa protiv gotovo svih suparnika na koje je naišao u Ligi prvaka. Posebno uspješan je protiv engleskih klubova. Prije Newcastlea zabijao je Arsenalu, Chelseaju, Tottenhamu i Manchester Cityju, a protiv klubova iz Engleske ukupno je postigao 12 golova.