VIDEO / Leverkusen razbio Leipzig u direktnom okršaju za Ligu prvaka, hat-trick Schicka

Posve se zamrsila borba njemačkih klubova za pozicije koje vode prema Ligi prvaka iduće sezone nakon što su nogometaši Bayera pred svojim navijačima nadjačali Leipzig s 4-1 u 32. kolu.

Leipzig je ostao treći na ljestvici, dok iza njegovih leđa, s četiri boda manje, su bodovno izjednačeni upravo Bayer te Stuttgart i Hoffenheim.

Sjajno je Bayer odradio prvo poluvrijeme protiv Leipziga kada je ujedno osigurao pobjedu. Stvorio je domaćin u prvih 45 minuta mnogo dobrih prilika, a dvije je realizirao. Strijelci su bili Schick u 25. i Tella u 45. minuti.

Priča je svoj kraj dobila kada je češki napadač Schick u 76. postigao pogodak za 3-0, dok su gosti do počasnog gola stigli u 80. minuti, a domaću je mrežu pogodio Baumgartner. Odličnu utakmicu Schick je zaokružio hat-trickom u 90. minuti kada je postavio konačnih 4-1 domaćina.

