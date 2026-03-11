VIDEO / Leverkusen poveo protiv Arsenala, kobno je bilo najveće oružje Topnika

Podijeli :

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Bayer Leverkusen poveo je protiv Arsenala na samom početku drugog poluvremena. Kapetan njemačke momčadi Robert Andrich zabio je za vodstvo u 46. minuti. Sve je krenulo nakon kornera koji je izborio Bayer. Prije toga je Martin Terrier zaprijetio udarcem glavom iz peterca, ali je vratar Arsenala David Raya odlično obranio. Nakon kornera Alejandro Grimaldo ubacio je s desne strane, a Andrich je glavom poslao loptu u mrežu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.