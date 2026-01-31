VIDEO / Leverkusen iskoristio kiks Leipziga, Mainz pobjegao iz zone ispadanja

Podijeli :

Guliver Images

U subotu se u Njemačkoj igralo 20. kolo Bundeslige na pet različitih terena. Svojevrsni derbi kola igrao se u Frankfurtu gdje je Eintracht izgubio od Leverkusena s 3:1.

Do polovice prvog poluvremena nije bilo golova, a onda je u 26. minuti Arthur pogodio za vodstvo Leverkusena. Samo sedam minuta kasnije je Amerikanac Malik Tillman zabio za 2:0. U drugom dijelu za Eintracht je zabio Robin Koch, ali zbog crvenog kartona Ellyesa Skhirija nisu se uspjeli vratiti. Naprotiv, gosti su do kraja preko Aleixa Garcije povećali prednost te su slavili s 3:1.

U jednoj od pet utakmica sreli su se i RB Leipzig i Mainz gdje je domaća momčad propustila nakon vodstva doći do pobjede. Conrad Harder zabio je za 1:0 u 40. minuti da bi gosti u petoj minuti sudačke nadoknade Nadiem Amiri pogodio za izjednačenje. Početkom drugog dijela je Silas zabio za potpuni preokret Mainza i vodstvo od 2:1.

Borussia Monchengladbach je na gostovanju kod Werder Bremena ispustila pobjedu te je remizirala s 1:1. Prvipogodak zabio je bosanskohercegovački napadač Haris Tabaković u 61. minuti susreta da bi Werder izjednačio u pretposljednjoj minuti susreta. Tada je mrežu zatresao Keke Topp, 21-godišnji napadač kluba iz Bremena. Mladi hrvatski branič Patrice Čović nije ulazio u igru te je ostao na klupi Werdera.

U preostale dvije utakmice vidjeli smo pobjede Augsburga protiv St. Paulija (2:1) i pobjedu Hoffenheima nad Union Berlinom. Golove s tih utakmica možete vidjeti OVDJE i OVDJE.

