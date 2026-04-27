VIDEO / Levante propustio iskoristiti igrača više i ostao u zoni ispadanja

Espanyol i Levante su u ponedjeljak navečer odigrali svoju 33. utakmicu u španjolskoj La Ligi. Iako je Levante 19. na ljestvici, a Espanyol 13., znatno bolje je igrala ekipa iz Valencia koja na kraju može žaliti što je susret završio 0:0.

Dovoljno o utakmici govori da je srpski vratar Espanyola Marko Dmitrović bio proglašen igračem utakmice.

Levante je i do 88. minute, kada su dobili igrača više zbog neopreznosti Pola Lozana, bio bolja ekipa. Međutim, ni čovjek više u posljednjih nekoliko minuta nije pomogao klubu iz Valencije da ostvari pobjedu kojom bi se poravnali s Mallorcom na 17. mjestu La Lige.

Levante je tako i dalje 19., ali spas im bježi samo dva boda pet kola prije kraja. U borbi za ostanak su brojne ekipe jer je od 19. Levantea do 11. Rayo Vallecana samo osam bodova razmaka. Tako skoro pola lige nije sigurno u ostanak pet kola prije kraja.

