VIDEO / Leonard sa zvukom sirene donio pobjedu Clippersima, Zubac upisao double-double

Košarka 1. stu 20258:25 0 komentara

Ivica Zubac upisao je double-double s 14 poena i 11 skokova u pobjedi Los Angeles Clippersa 126:124 nad New Orleans Pelicansima u NBA ligi.

Clippersima je to peta pobjeda u isto toliko utakmica, dok su Pelicansi ostali bez trijumfa.

Karlo Matković odigrao je tri minute za New Orleans, bez poena, ali s dva skoka i jednom blokadom. U dramatičnoj završnici pobjedu je donio Kawhi Leonard šutom sa sirenom, a susret je završio s 34 poena.

James Harden dodao je 24 poena i 14 asistencija, dok su kod Pelicansa najbolji bili Jordan Poole s 30 i Zion Williamson s 29 poena.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Košarka