VIDEO / Leipzig se vratio na drugo mjesto, oduševio afrički tinejdžer

U jednom od dvaju derbija 9. kola Bundeslige Leipzig je kod kuće s 3:1 svladao Stuttgart. Briljirao je osamnaestogodišnji Bjelokošćanin Yan Diomande koji je sudjelovao u autogolu Chabota i potom sam poentirao za 2:0. Gosti su smanjili preko Tomasa u 65. minuti, ali domaćin je uspio sačuvati tri boda do kraja i čak povećati prednost golom Romula Cardosa nakon pogreške Nubela. Ovom se pobjedom Leipzig vratio na drugo mjesto s 22 boda, dva više od Borussije Dortmund, dok je Stuttgart ostao četvrti s 18 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.