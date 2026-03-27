VIDEO / Legendarni kapetan BiH raspjevao svlačionicu, poslušajte uz koju se pjesmu slavilo

Reprezentativci Bosne i Hercegovine, svladali su Wales nakon penala u Cardiffu i izborili finale baraža za Mundijal protiv Italije u Zenici.
Pobjeda se slavila diljem zemlje, a u svlačionici nakon utakmice slavlje su predvodili direktor reprezentacije i bivši kapetan Emir Spahić i branič Tarik Muharemović.
Poveli su slavlje pjesmom Šabana Šaulića “Žal”.
Pogledajte kako je sve izgledalo.
BiH će u utorak u Zenici protiv Italije tražiti svoj drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, nakon Brazila 2014. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!