VIDEO / Legendarni kapetan BiH raspjevao svlačionicu, poslušajte uz koju se pjesmu slavilo

Legendarni kapetan BiH raspjevao svlačionicu, poslušajte uz koju se pjesmu slavilo

Reprezentativci Bosne i Hercegovine, svladali su Wales nakon penala u Cardiffu i izborili finale baraža za Mundijal protiv Italije u Zenici.

Pobjeda se slavila diljem zemlje, a u svlačionici nakon utakmice slavlje su predvodili direktor reprezentacije i bivši kapetan Emir Spahić i branič Tarik Muharemović.

Poveli su slavlje pjesmom Šabana Šaulića “Žal”.

Pogledajte kako je sve izgledalo.

BiH će u utorak u Zenici protiv Italije tražiti svoj drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, nakon Brazila 2014. godine.

