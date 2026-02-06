VIDEO / Leeds srušio Forest s tri gola u 50 minuta, sad su na 9 bodova od ‘opasne zone’

Podijeli :

Nogometaši Leeds Uniteda u prvom su dvoboju 25. kola engleskog prvenstva na svom terenu svladali Nottingham Forest sa 3-1.

Bogle (26), Okafor (30) i Calvert-Lewin (49) odveli su Leeds do prednosti 3-0 da bi Lucca (86) postigao počasni gol za Nottingham.

Leeds je 16. na ljestvici sa 29 bodova, tri više od 17. Nottinghama, dok je 18. West Ham United, koji se nalazi u zoni ispadanja, na 20 bodova.

Vodi Arsenal sa 53 boda, šest više od drugog Manchester Cityja, odnosno sedam više od treće Aston Ville.