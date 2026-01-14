VIDEO / LeBron i Dončić predvodili Lakerse do uvjerljive pobjede i upisali se u povijest

James je utakmicu završio s 31 poenom (12/20 iz igre, 2/4 za tricu i 5/6 slobodna bacanja), uz devet skokova i 10 asistencija, dok je Luka Dončić dodao 27 poena (7/16 iz igre, 5/9 za tricu i 1/1 slobodno bacanje), uz pet skokova i 12 asistencija.

VIDEO / Nevjerojatni Dončić zabio 42 poena u novom porazu Lakersa

Večer je ujedno bila povijesna za ovaj dvojac. Naime, obojica su upisali najmanje 25 poena, 10 asistencija i pet skokova u istoj utakmici, što se u povijesti Lakersa dogodilo tek drugi put.

Jedini suigrači koji su to uspjeli više puta bili su legendarni Jerry West i Elgin Baylor.