VIDEO / LeBron i Bronny James ušli u povijest: Ovo dosad nije viđeno u NBA ligi

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

LeBron James i Bronny James sve više vremena provode zajedno na parketu kako se bliži kraj regularnog dijela sezone Los Angeles Lakersa.

Obitelj James upisala je još jedan jedinstven trenutak u povijesti lige kada je Bronny u četvrtak, 9. travnja, tijekom utakmice Lakersa protiv Golden State Warriorsa upisao asistenciju za LeBrona.

Bronny je 51 sekundu prije kraja prve četvrtine ukrao loptu i proslijedio je LeBronu, koji je potom prešao polovicu terena i završio akciju u kontri laganim zakucavanjem bez obrane. Bila je to prva asistencija sina za oca u povijesti NBA lige.

Lakersi su na kraju slavili protiv Warriorsa rezultatom 119:103 u San Franciscu.