VIDEO / Pogledajte kraj utrke u kojoj je Lando Norris stigao do prvog naslova!

Automoto 7. pro 202515:33 0 komentara

Lando Norris završio je utrku za Veliku nagradu Saudijske Arabije na trećem mjestu što je bilo dovoljno da osigura svoj prvi naslov u karijeri. U Abu Dhabiju je najbrži bio Max Verstappen, dok je drugi bio Oscar Piastri koji je prestigao Norrisa već na samom startu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Automoto