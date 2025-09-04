VIDEO / Kulenović za SK: Beljo i ja možemo igrati zajedno, ne gledamo se kao konkurencija

Nakon pet kola Dinamo ima 13 bodova i nalazi se na vrhu ljestvice, ispred Hajduka koji ima isti broj bodova, ali slabiju gol-razliku.

Jedan od igrača s najduljim stažem u momčadi, Sandro Kulenović, pokazao se kao kvalitetan“joker s klupe”. U svih pet utakmica ušao je kao zamjena i pritom postigao četiri gola, čime dijeli prvo mjesto na listi strijelaca SHNL-a sa suigračem Dionom Drena Beljom.

Povodom otvorenja novog klupskog Fan Shopa, Kulenović je dao izjavu za Sport Klub:

“Dinamo je najveći klub s ovih prostora i, naravno, da mora imati kvalitetne igrače kao što su to proteklih godina bili Petković, Gavranović, tako i Beljo sad. Konkurencija je zdrava, ali mislim da se mi ne gledamo kao neka konkurencija. Svi smo u službi Dinama, da pomognemo Dinamu. Jednostavno, možemo nekad i skupa igrati”, rekao je Kulenović o napadačkim opcijama Dinama, a onda se osvrnuo i na veliki broj promjena u kadru:

“Nijedna promjena, pogotovo ovako velika, nije lagana. Jako dobro smo krenuli, imamo četiri pobjede i jedan remi. Svjesni smo da je dug put pred nama, ali stvarno smo zadovoljni. No, moramo ostati ponizni.”

Za kraj, komentirao je rad trenera Kovačevića:

“Svaki trener je priča za sebe. U Dinamu sam radio s nekolicinom, s nekim više klikneš, s nekim ne. Trener Kovačević je donio jako puno pozitivne energije, igramo napadački nogomet što se vidi. Jako dobro smo krenuli u prvenstvu i samo tako trebamo nastaviti”, zaključio je Kulenović.