VIDEO / Krenula rukometna Bundesliga, Kuzmanović dobio zadnjih 15 minuta

Gummersbach je pobijedio u prvom kolu njemačke rukometne Bundeslige na gostovanju kod Hannovera 29:26. U trijumfu je sudjelovao i hrvatski reprezentativac Dominik Kuzmanović koji je igrao zadnjih 15 minuta. Do tada je jako dobro branio njegov kolega Bertram Obling koji je upisao 11 obrana, a do kraja je Kuzmanović obranio dvije lopte što je uz dobru obranu njegovih suigrača i brojne tehničke pogreške Hannovera bilo dostatno za pobjedu.

