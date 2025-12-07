VIDEO / Krenula je borba za naslov, fantastičan start Oscara Piastrija!

Počela je Velika nagrada Saudijske Arabije. S pole positiona je startao Max Verstappen koji je zadržao vodstvo, dok je Oscar Piastri na hard gumama s vanjske strane prestigao Landa Norrisa te preuzeo drugo mjesto. Utrku pratite na SK1!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
