VIDEO / Kramariću cijeli susret u remiju protiv Wolfsburga, Majer ostao na klupi

Na domaćem terenu u Sinsheimu igrači Hoffenheima su remizirali 1-1 s Wolfsburgom u 26. kolu Bundeslige.

Hoffenheim je bio znatno bolji, ali su gosti poveli u 65. minuti kada je nakon kornera pogodio Koulierakis.

VIDEO / Luda utakmica u Leverkusenu: Bayern s dva igrača manje do boda! VIDEO / Što je Adeyemi rekao Kovaču?! Trener ga je primio za vrat i odgurnuo!

Hoffenheim je poraz izbjegao nakon vrlo lijepog pogotka kojeg je postigao Promel u 83. minuti.

Andrej Kramarić je odigrao cijelu utakmicu za Hoffenheim koji je i dalje treći na ljestvici. Lovro Majer je kroz cijeli ogled ostao na klupi za pričuve kod gostiju, koji se nalaze na 17. mjestu s 21 bodom i u teškoj su borbi za ostanak.

