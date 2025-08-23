VIDEO / Kramarićev Hoffenheim svladao Leverkusen u debiju ten Haga, slavio i Majerov Wolfsburg

Podijeli :

U terminu od 15:30 odigrano je pet utakmica 1. kola Bundeslige.

Wolfsburg je slavio kod Heidenheima 3:1. Skov Olsen (20’) doveo je goste u vodstvo, Scienza (29’) izjednačio je za domaće, a Svanberg (66’) i Amoura (87’) donijeli su preokret i pobjedu Wolfsburgu. Lovro Majer odigrao je cijeli susret, ali uz dosta pogrešaka – izgubio je 12 posjeda i dobio tek 3 od 9 duela pa je u 64. minuti napustio teren.

Hoffenheim je iznenadio Leverkusen i pobijedio 2:1. Quansah (6’) je rano zabio za domaće, no Asllani (25’) i Lamperle (52’) preokrenuli su u korist gostiju. Andrej Kramarić odradio je svih 90 minuta, ali se ovaj put nije upisao u strijelce. Bio je to i debi Erika ten Haga na klupi Leverkusena.