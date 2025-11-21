VIDEO / Kramarićev Hoffenheim poveo nevjerojatnim autogolom

Podijeli :

Novo kolo Bundeslige otvorili su u petak Mainz i Hoffenheim za koji igra hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. Nije se dugo trebalo čekati na pogodak. Već u devetoj minuti poveli su gosti neobjašnjivim autogolom norveškg braniča. Nakon duge lopte Woutera Burgera loptu je pokušao očistiti Andreas Hache-Olsen, ali on je uspio samo prevariti svog vratara Robina Zentnera za 1:0 Hoffenheima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.