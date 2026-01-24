VIDEO / Kramarićev Hoffenheim do tri gola u 13 minuta u Frankfurtu, Majeru 15 minuta u porazu od Mainza

Podijeli :

Nogometaši Hoffenheima upisali su treću pobjedom zaredom u Bundesligu, velika tri boda (3:1) stigla su u gostima kod Eintracht Frankfurta u 19. kolu Bundeslige.

Eintracht je i dalje nastavio s lošim igrama u njemačkoj eliti. Sve je krenulo dobro za njih nakon 18 minuta igre kada je zabio Kalimuendo.

A onda u drugom dijelu se dogodio veliki preokret. U 52. minuti izjednačio je Moerstedt, a osam minuta kasnije Hoffenheim je poveo preko Kabaka. U 65. minuti Hoffenheim je stigao do konačnih 3:1 autogolom Amende.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić igrao je do 67. minute kada ga je zamijenio Promel.

Mainz je slavio kod kuće 3:1 kod Wolfsburga i tako ispravio kiks protiv Kolna prošlo kolo. Amoura je nakon samo tri minute kasnije donio vodstvo Wolfsburgu, a u 68. minuti Mainz je izjednačio golom Tietza. Pet minuta kasnije Bell je donio prednost Mainzu, a 3:1 je postavio Amiri golom iz penala u 83. minuti.

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer igrao je od 75. minute.

