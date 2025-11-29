VIDEO / Kramarićev Hoffenheim briljira! Već pet utakmica ne znaju za poraz

Podijeli :

xLobecax xHenningxRohlfsx via Guliver

Hoffenheim je u fantastičnoj formi u posljednje vrijeme.

Hoffenheim je vrlo lako došao do tri domaća boda nakon pobjede 3-0 u Sinsheimu protiv Augsburga. Sve je bilo gotovo u prvom poluvremenu u kojem je domaćin postigao tri gola. Za 1-0 je zabio Toure u 16., potom je Burger povećao na 2-0 u 26. minuti, dok je na samom kraju prvog dijela Zesiger pogodio vlastitu mrežu za visokih 3-0 Hoffenheima.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić za Hoffennheim je zaigrao od 59. minute, dok je za goste od 46. zaigrao Kristijan Jakić. Hrvatski vratar Nediljko Labrović i ovu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Veliki je preokret u finišu napravio Heidenheim, do ovog kola posljednja momčad na ljestvici. Heidenheim je gubio 0-1 kod Union Berlina sve do 90. minute. Tada je izjednačio Schimmer, dok je u 95. Schoppner pogodio za veliko gostujuće slavlje i pobjedu 2-1 Heidenheima.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović nije konkurirao za Union Berlin u ovom susretu.

Nogometaši Kolna su u sudačkoj nadoknadi izborili remi na gostovanju kod Werdera. Domaćini su poveli u Bremenu u 22. minuti preko Marca Friedela, a Said El Mala je u 91. minuti postavio konačni rezultat.

U nedjelju će se odigrati preostala tri dvoboja ovog kola, a parovi su Hamburg – Stuttgart, Eintracht – Wolfsburg i Freiburg – Mainz.