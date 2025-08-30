VIDEO / Kramarić rano zamijenjen u porazu Hoffenheima, pobjede Leipziga i Stuttgarta

Podijeli :

Odličnu pobjedu u prvom kolu Bundeslige u Leverkusenu nogometaši Hoffenheima nisu uspjeli potvrditi kod kuće protiv Eintrachta. Doživjeli su težak poraz 3:1 uz dva gola Japanca Ritsua Doana i jedan Uzuna. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić za Hoffenheim je igrao do 59. minute kada je zamijenjen.

Leipzig je u drugom poluvremenu slomio otpor Heidenheima (2:0) i tako se oporavio od blamaže kod Bayerna i poraza 6:0 u prvom kolu. Strijelci su bili Baumgartner i Romulo Cardoso, obojica u drugom dijelu.

Stuttgart je s minimalnih 1:0 kod kuće svladao Borussiju Mönchengladbach golom jednog od igrača s klupe Cheme Andresa u 79. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.