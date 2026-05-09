VIDEO / Kramarić nastavlja sa sjajnom formom: Asistirao je u ključnom susretu za Ligu prvaka

U 33. kolu njemačke Bundeslige Andrej Kramarić i njegov Hoffenheim ugostili su Werder Bremen u važnom dvoboju za Ligu prvaka. U petoj minuti Hoffenheim je dobio veliku pomoć jer je Yukinari Sugawara dobio crveni karton za Werder. Tu nadmoć u igri s igračem više naplatili su u 26. minuti kada je Kramarić asistirao Bazoumani Toureu za 1:0 Hoffenheimu. Kramariću je ovo šesta asistencija ove sezone u Bundesligi, a tome je dodao i 14 golova.

