VIDEO / Kraj za Čilića u Monte Carlu: Sedmi tenisač svijeta svladao ga je četvrti put zaredom

Hrvatski tenisač Marin Čilić od zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu oprostio se u drugom kolu, bolji je od njega bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime sa 7-6(4), 6-3.

Bio je ovo sedmi međusobni dvoboj ove dvojice tenisača i četvrta pobjeda Kanađanina koji je ujedno pobijedio Čilića četvrti put zaredom.

Čilić je dobro otvorio meč te je poveo 3-1, ali ne da je Auger-Aliassime vratio break zaostatka već je napravio dodatni break i našao se u prednosti. Dva puta je u završnici prvog seta Kanađanin imao break prednosti, ali u oba slučaja se Čilić vraćao.

Prvi set, koji je bio prilično ispunjen neforsiranim pogreškama s obje strane, tako se odlučivao u tie-breaku gdje je sedmi tenisač na svijetu Auger-Aliassime počeo znatno bolje igrati. Dobio je taj dio igre sa 7-4, dok je u drugoj dionici poveo 4-1 i time stvorio prednost koja je za Čilića sve do kraja ostala neuhvatljiva.

Meč je trajao jedan sat i 55 minuta.

