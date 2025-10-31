VIDEO / Kovačeva ‘devetka’ prekinula niz bez golova bizarnom ‘asistencijom’ protivnika

Podijeli :

Deveto kolo Bundeslige su u Augsburgu otvorili istoimeni domaćin za koji su danas na klupi Kristijan Jakić i Nediljko Labrović te Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač. Prvo poluvrijeme nije bilo najzanimljivije, ali je u 38. minuti utakmica otvorena bizarnim pogotkom Kovačevih trupa. Waldemar Anton poslao je dugu loptu koju je odbio Chrislain Matsima, no lopta se potom odbila od Han-Noaha Massenga te je stigla u idealnu poziciju za Serhoua Guirassyja. Gvinejski napadač je to iskoristio za prekid dugog posta bez golova. Guirassy je prije ovog susreta bio 401 minutu bez pogotka, a netom prije pogotka bio je 438 minuta. Na poluvrijeme se otišlo s vodstvom Dortmunda od 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.