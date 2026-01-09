VIDEO / Kovačeva Borussia primila gol u 92. minuti pa u nevjerojatnoj drami ipak osvojila bod

Podijeli :

Nakon tri tjedna stanke vratila nam se Bundesliga, a prva utakmica 16. kolo bila je i svojevrsni derbi jer su igrale ekipe koje se nalaze u Ligi prvaka. Eintracht Frankfurt ugostio je Borussiu Dortmund Nike Kovača. Taj susret pružio je veliko uzbuđenje, a na kraju je nakon drame susret završio 3:3.

Prvo poluvrijeme Bundeslige u 2026. godini nije razočaralo jer smo vidjeli dva gola. Prvo je u 10. minuti Max Beier doveo Dortmund u vodstvo da bi 12 minuta kasnije Eintracht dobio savršenu priliku za izjednačenje.

Za domaću momčad dosuđen je jedanaesterac, a siguran izvođač bio je Turčin Can Yilmaz Uzun koji se u sastav Frankfurta nakon ozljede vratio tek krajem prve polusezone. Do kraja prvog dijela nije više bilo pogodaka i na 15-minutni predah se otišlo s rezultatom 1:1.

Na novi pogodak trebalo se čekati do 68. minute kada je u kaotičnoj situaciji lopta nakon udarca Felixa Nmeche završila u golu za novo vodstvo Borussije. No, Kovačeva momčad nije dugo zadržala prednost. Samo tri minute kasnije Younes Ebnoutalib zabio za 2:2. 22-godišnji Nijemac je u siječnju stigao iz njemačkog drugoligaša Elversberga za osam milijuna eura.

Nije to bio posljednji pogodak, a ni posljednje uzbuđenje na utakmici. Početkom nadoknade je Borussia zatresla gredu, a onda je Eintracht u 92. minuti preko bivšeg igrača Borussije došao do slavlja. Mahmoud Dahoud je došao do lopte ne lijevoj strani, a onda je fenomenalni udarcem matirao Gregora Kobela za 3:2.

Činilo se da će to biti i posljednji gol na utakmici, ali Kovačeve trupe uspjele su se vratiti i poravnati u posljednjoj minuti. Nakon ubačaja se stvorio kaos u kaznenom prostoru, a najspretniji je bio Carney Chukwuemeka koji je zabio za 3:3 i remi.

Ovim remijem Dortmund je ostao na drugom mjestu dok je Eintracht na sedmom mjestu Bundeslige. U subotu se nastavlja 16. kolo, ali u krnjem programu jer su dvije utakmice (St. Pauli – RB Leipzig i Werder Bremen – Hoffenheim) odgođene.

