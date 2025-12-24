VIDEO / Kovačev adut sjajno zabio škaricama, ali sudac je sve pokvario

Podijeli :

U Rabatu se igra utakmica prvog kola Afričkog kupa nacija između Alžira i Sudana, a u 42. minuti mogli smo vidjeti jedan od pogodaka sezone. Tada je nakon ubačaja Ramy Bensebaini sjajno pogodio škaricama, za činilo se, 2:0 Alžira. Međutim, gabonski sudac Pierre Ghislain Atcho je na sugestiju pomoćnog suca dosudio zaleđe. Poništio je tako Bensebainiju sjajan gol. Alžirski bočni igrač inače je član Borussije Dortmund čiji je trener Hrvat Niko Kovač. On je ujedno i jedan od izvođača kaznenih udaraca pa je ove sezone skoro izbio sukob između njega i gvinejskog napadača Serhoua Guirassyja.

