VIDEO / Kovač s Borussijom Dortmund do prve ovosezonske pobjede u BL, show Guirassyja

U susretu 2. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia Dortmund je porazila Union Berlin sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu sezone.
Golove za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabili su Serhou Guirassy (44, 58) i Felix Nmecha (81). Josip Juranović nije nastupio za berlinski sastav zbog ozljede.
Momčad iz Dortmunda je trenutačno treća sa četiri boda, dok je Union na desetoj poziciji s tri boda.
U ranije odigranom susretu Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.
Kasnije se još sastaju Koln i Freiburg.
Vode Bayern i Eintracht sa po šest bodova.
