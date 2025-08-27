VIDEO / Kotarski ‘rukometnom’ obranom pomogao Kopenhagenu izboriti Ligu prvaka

Podijeli :

Gonzales Photo Nicolai Bethelsen via Guliver Images

Vratar hrvatske reprezentacije Dominik Kotarski sa svojim će Kopenhagenom igrati u Ligi prvaka nakon što su prošli Basel.

U prvoj utakmici u Baselu bilo je 1:1, a u revanšu u glavnom gradu Danske 2:0 za Kopenhagen.

Oba su gola pala u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Cornelius (46.) i Moukoko (84., 11 m).

Hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski istaknuo se dvjema obranama, a posebno je važna bila ona iz 57. minute pri rezultatu 1:0 za Kopenhagen, u maniri rukometnog vratara.

Bivši igrač Lokomotive Marin Šotiček igrao je za Basel do 79. minute kada je zamijenjen.