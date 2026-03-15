VIDEO / Korejac šokirao Freiburg, Matanoviću cijela utakmica, Juranović dobio zadnjih 10 minuta

Taman kada se činilo da će Freiburg i Union Berlin i drugi put ove sezone odigrati bez pogodaka, jedan majstorski potez promijenio je sve.
Jeong Woo-Yeong, rezervni igrač Uniona i reprezentativac Južne Koreje, u drugoj minuti sudačke nadoknade primio je loptu na desnoj strani, strpljivo izgradio poziciju za udarac, a potom elegantno plasirao loptu u mrežu domaćina.
Njegov treći gol u sezoni, dovoljan da se Union pozicionira u zlatnu sredinu ljestvice.
POVEZANO
U utakmici su igrali i hrvatski nogometaši, Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburgu, dok je kod gostiju iz Berlina Josip Juranović od 80. minute igrao za Union.
