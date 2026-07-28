VIDEO / Kopić za SK: Thun je neugodniji nego što sam mislio, a Dinamo ima samo jedan put do prolaska

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Željko Kopić, bivši trener Dinama i Hajduka, bio je gost Sport Kluba. U razgovoru s našim Denisom Draganovićem pričao je o dvoboju Dinama i Thuna (28. srpnja u 20 sati).

Nogometaši Dinama nisu ostavila dobar dojam u prvom dvoboju, no rezultat je aktivan uoči uzvrata na Maksimiru?

“Prezentacija nije bila na visokoj razini, možemo razgovarati o umjetnoj travi, prvoj utakmici, vjerujem da će to biti sasvim drukčija priča u Zagrebu.”

Puno se spominje umjetna trava, koliko to zapravo iziskuje drukčiju pripremu, što trener mora napraviti u pripremi?

“Teško je mijenjati pripremu zbog podloge. Imaš ideju kako želiš igrati, na tjednoj bazi, umjetna trava ima različitu kvalitetu, vidjelo se da je Dinamo imao problem kontrole lopte, preciznijeg pasa, gdje je Dinamo najbolji. Na ovoj se utakmici vidjelo da je podloga problem.”

Način igre Thuna, podloga su tjerali Dinamo da ima previše dugih lopti?

“Thun je bio izuzetno agresivan na zadnju Modru liniju, radili su to dobro, sve tamo do posljednjih 20 minuta utakmice kada su Modri preuzeli potpunu kontrolu. Švicarci su također pokušavali dugim loptama.”

Jesu li vas Švicarci iznenadili, nakon svih napisa da su imali puno problema?

“Mene su malo iznenadili i to pozitivno. Nisam očekivao toliko od Thuna.”

Moris Valinčić, nakon ozljede više nije isti igrač, a Dominguez čini se također zna odigrati utakmicu s previše pogrešaka?

“Moris je produkt Dinamove škole. On je igrač izuzetnih tjelesnih kapaciteta, njemu treba malo više vremena da ulovi pravu formu. Zadnja linija nije na razini očekivanja, no to su neugodne utakmice koje je najvažnije proći, napraviti rezultat, pa onda postepeno dizati formu.”

Što mislite da će učiniti trener Kovačević, napasti agresivno ili će kontroliranim posjedom pokušati dolaziti u završnicu.

“Sigurno će Dinamo uzeti loptu, nametnuti se, da će krila igrati bolje, da će Beljo dobiti puno više upotrebljivih lopti. U to sam siguran. Kako će švicarski prvak na to odgovoriti to ćemo tek vidjeti.”

Puno se piše i priča o golmanu. Ne prestaju prijepori oko toga da li Filipović treba biti na golu, te što se događa s Livakovićem, mislim da sve to zanima?

“Svi prate i znaju, to je dio profesionalizma. Svi znamo što Dominik predstavlja za Dinamo i reprezentaciju. No, čovjek koji stoji na golu mora biti spreman preuzeti odgovornost.”