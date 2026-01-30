VIDEO / Köln svladao Wolfsburg na otvaranju kola, Majer izašao na poluvremenu

Podijeli :

U prvom susretu 20. kola Bundeslige nogometaši Kölna su na svom stadionu s minimalnih 1-0 svladali Wolfsburg.

Utakmica je odlučena u 29. minuti kada je postignut jedini pogodak, tada je Maina precizno naciljao suparničku mrežu s vrha šesnaesterca za tri boda Kölna. Bio je to dvoboj bez puno izrazitih prilika.

U nastavku utakmice su prijetili i jedni i drugi, ali na kraju je samo jedan gol odlučio pobjednika.

Hrvatski nogometaš Lovro Majer počeo je utakmicu za Wolfsburg, ali je i zamijenjen u 46. minuti.

Obje su momčadi ostale na svojim pozicijama, Köln je deseti, a Wolfsburg na 12. mjestu.

