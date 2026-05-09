VIDEO / Knicksi stigli nadomak finala Istoka, nezaustavljivi Wembanyama vodio Spurse do ‘breaka’ i ispisao povijest

Philadelphia 76ers – New York Knicks 94:108

Knicksi su poveli 3:0 u seriji protiv Philadelphije, predvođeni sjajnim Jalenom Brunsonom. Teško je zamisliti da bi Philadelphia mogla preokrenuti ovu seriju u svoju korist.

Utakmica je protekla u znaku Knicksa, a jedino je Paul George držao 76erse u igri s 15 poena u prvoj četvrtini. Nije pomogao ni povratak Joela Embiida, koji je propustio drugu utakmicu serije.

Knickse je do treće pobjede predvodio Brunson s 33 poena, Mikal Bridges dodao je 23, dok je Josh Hart utakmicu završio s 12 poena i 11 asistencija.

Kod Philadelphije je najefikasniji bio Kelly Oubre s 22 poena, Embiid je ubacio 18, Tyrese Maxey poen manje, dok je George ostao na 15 poena iz prve četvrtine.



Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 108:115

Victor Wembanyama ponovno je bio nezaustavljiv i donio je Spursima break kojim su poveli 2:1 u seriji.

Wembanyama je bio glavna figura susreta s 39 poena i 15 skokova. Imao je impresivan šut iz igre 13/18, tricu 3/5 te slobodna bacanja 10/12. U prvom poluvremenu nije izgledalo da će utakmicu završiti s ovako impresivnom statistikom, no sve je nadoknadio u nastavku. Uz to, postao je tek četvrti igrač u povijesti koji je u jednoj utakmici doigravanja postigao najmanje 35 poena, 15 skokova i 5 blokada, nakon Kareema Abdul-Jabbara, Hakeema Olajuwona i Shaquillea O’Neala.

Uz Wembanyamu istaknuo se i De’Aaron Fox sa 17 poena.

Minnesota je tijekom susreta koristila samo osam igrača, što svakako treba istaknuti. Razlog nisu bile ozljede ni problemi s rosterom, već odluka trenera.

Sjajan je bio Anthony Edwards s 32 poena, dok su Jaden McDaniels i Rudy Gobert dodali po 13.

