VIDEO / Knicksi ponizili 76erse koji su izgubili 49 razlike! Wembanyama i Fox rastužili San Francisco

AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je tri koša u domaćem porazu New Orleans Pelicansa od Miami Heata sa 111-123 u posljednjoj utakmici za obje momčadi prije All-Star pauze.

Matković je na terenu proveo 13 minuta postigavši jednu tricu iz jedinog pokušaja, a imao je i jednu asistenciju.

Gosti su na poluvremenu imali tri koša prednosti, no u trećoj dionici su “pobjegli” +16 (92-76) i do kraja susreta više nisu ispuštali prednost.

Miami, koji je igrao sa samo devet igrača, do pobjede je predvodio Bam Adebayo sa 27 koševa, 14 skokova i četiri blokade, dok je Jaime Jaquez Jr. dodao 23 koša, a Kel’el Ware 16 koševa i 12 skokova.

Na drugoj strani istaknuo se Zion Williamson sa 25 koševa. Bio je to njegov 30. uzastopni nastup, što mu je osobni rekord. U prvih šest sezona odigrao je 214 od 472 utakmice i nikada nije spojio više od 25 nastupa zaredom.

Trey Murphy III dodao je 19 koševa prije nego što je napustio teren krajem treće četvrtine zbog bolova u desnom ramenu. Heat, osmi u Istočnoj konferenciji, poboljšao je svoj omjer na 29-27, dok su Pelicansi pali na 15-41 i drže pretposljednje mjesto na Zapadu.

New York Knicksi su već na poluvremenu riješili posao protiv Philadelphije u gostima slavivši 138:89. Na poluvremenu je stajalo 30 razlike za goste iz Velike jabuke (42:72), a razočarani navijači 76ersa nisu mogli vjerovati što je snašlo njihove igrače.

Jedina svjetla točka u redovima 76ersa bio je Tyrese Maxey koji je zabio 32 poena. Kod New Yorka na 20+ poena bili Alvarado (26), Bridges (22) i Towns (21).

Nova momčad Ivice Zupca, Indiana je kao gost pobijedila Brooklyn Netse sa 115-110. Pacersi su igrali bez čak osam igrača, uključujući TJ McConnella, Andrewa Nembharda, Aarona Nesmitha, Pascala Siakama, te našeg Ivice Zubca koji je uganu lijevi gležanj. U posljednjih 30 sekundi ušlo se rezultatom 110-110, a ključnim se pokazala trica Kama Jonesa 16 sekundi prije kraja.

Indianu su do tek 15. pobjede predvodili Jarace Walker sa 23 i Miciah Potter sa 19 koševa, a u redovima Netsa (15-38) najefikasniji je bio Nolan Traore sa 20 koševa i osam asistencija.

Najbolja momčad lige i vodeći sastav Zapada Oklahoma City slavila je na gostovanju protiv Phoenixa sa 136-109.

Gosti su cijelo drugo poluvrijeme vodili s najmanje 20 koševa razlike, povećavajući prednost i na 37 razlike u trećoj dionici. Sedam igrača Thundera je imalo dvoznamenkasti učinak, a najefikasniji su bili Jalen Williams sa 28 koševa, te Isaiah Joe sa 21 košem, dok je Sunse predvodio Dilon Brooks sa 23 koša.

Thunder ima najbolji skor lige, 42-13, dok je Phoenix sa 32 pobjede i 23 poraza na sedmom mjestu Zapada.

San Antonio (38-16), drugi u Zapadnoj konferenciji iza Oklahome, nastavio je niz pobjeda porazivši Golden State sa 126-113.

De’Aaron Fox postigao je 27 poena i osam asistencija, a Victor Wembanyama 26 poena i devet skokova za Spurse. U odsutnosti Stephena Curryja, Draymond Green je za domaću momčad upisao 17 koševa, 12 skokova i osam asistencija, a po 17 koševa zabili su i Moses Moody i De’Anthony Melton.

Uspješna je bila i vodeća ekipa Istoka, Detroit Pistonsi koji su na gostovanju su pobijedili Toronto Raptorse sa 113-95 upisavši 40. pobjedu sezone uz 13 poraza.

Pistonsi su nakon prve četvrtine imali 10 razlike, na poluvremenu +15 (67-52), a koncem treće dionice i najveća 23 koša prednosti (94-71). Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 18 razlike.

Detroit je upisao šestu pobjedu u posljednjih sedam susreta unatoč tome što je igrao bez centara Isaiaha Stewarta i Jalena Durena. Najefikasniji je bio Cade Cunningham sa 28 koševa, sedam skokova i devet asistencija, dok je Paul Reed dodao 22 koša.